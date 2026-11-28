Edson Valdez, dirigente del sector, afirmó que la Confederación no recibió una invitación oficial para participar en la reunión convocada por el Gobierno para este domingo, a las 10:00, en el Ministerio de Obras Públicas. Indicó que los transportistas solo conocieron la convocatoria a través de los medios de comunicación.

"El ampliado ha pedido la abrogación del decreto 5716 y se sienten, tendríamos que nosotros negociar con el Gobierno", manifestó Valdez, al ratificar que la medida de presión continuará.

El dirigente explicó que cada federación definirá las características de sus movilizaciones, aunque anticipó que en el ámbito interprovincial podrían cerrarse las casetas. También señaló que varios transportistas ya replegaron sus vehículos debido al elevado costo que representa trabajar con diésel.

"Reiteramos, no se va a asistir mientras no haya la abrogación del decreto y la resolución última de la ANH", sostuvo.