El Gobierno manifestó su disposición a dialogar con los sectores productivos que expresaron su preocupación por el incremento del precio del diésel y que demandan medidas para reducir el impacto económico en sus actividades.

La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, afirmó que el Ejecutivo está abierto a escuchar las propuestas de los sectores afectados y trabajar en alternativas que permitan sobrellevar el aumento de los costos.

"El gobierno está con las puertas abiertas para poder recibir sugerencias, para poder trabajar con esos sectores que se sienten afectados", sostuvo durante una entrevista en El Mañanero, en la que también mencionó la posibilidad de establecer mecanismos de compensación según las necesidades de cada actividad.

Las declaraciones surgen después de que diferentes sectores observaran el incremento del litro de diésel a Bs 20,57 y solicitaran medidas complementarias, al considerar que el ajuste repercute directamente en sus costos de producción y transporte. Algunos incluso plantearon la abrogación del decreto que establece la nueva metodología de cálculo.

El precio puede volver a modificarse

En la entrevista, Genuzio explicó que el ajuste se realizó en aplicación del Decreto Supremo 5716, aprobado en septiembre, que establece una fórmula vinculada al precio internacional del diésel y a los costos de importación.

Aclaró que el nuevo precio no tiene que mantenerse necesariamente durante 90 días, como se interpretó, y que podría modificarse incluso la próxima semana, dependiendo de las variaciones del mercado internacional.

"El precio puede cambiar en la próxima semana también, dependiendo de cuál sea el diferencial del nuevo precio de referencia que se va midiendo diariamente", explicó.

La autoridad también justificó la revisión de la política de subvención y señaló que el Gobierno busca reducir el costo fiscal que representa para el Estado. Mientras tanto, los sectores productivos esperan que las medidas de diálogo y posibles compensaciones se traduzcan en respuestas concretas frente al incremento del combustible.