Ante el inminente paro nacional anunciado para este lunes por el ajuste en el precio de los combustibles, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, instó al Ejecutivo a instalar mesas de concertación sin retroceder en la medida económica. A

Al respecto, la autoridad departamental fijó su postura sobre la medida gubernamental al señalar que “esperamos que el gobierno pueda encontrar el consenso, el diálogo; yo nunca me voy a oponer a lo que propuse, yo creo que la quita de la subvención era algo que había que hacer”.

A pesar de validar la eliminación del subsidio estatal, el gobernador reconoció el impacto financiero que enfrenta el autotransporte y demandó políticas para sostener la actividad.

En ese sentido, Velasco advirtió sobre la necesidad de proteger la cadena operativa del rubro indica que “es una decisión dura, difícil que tuvo que tomar el gobierno, pero ahora hay que dar los beneficios y crear el equilibrio para que el sector de transporte, que es un sector muy importante, no se vea tan afectado”.

Gestiones municipales en la capital cruceña

En paralelo al pronunciamiento departamental, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, sostuvo este sábado una reunión de dos horas con la dirigencia local para evitar la paralización del servicio en la urbe.

Tras el encuentro, el burgomaestre enfatizó que suspender los micros perjudica a cientos de miles de ciudadanos, comprometiéndose a gestionar la conversión vehicular, mientras el dirigente Mario Guerrero somete la propuesta a consulta de sus bases.

Escenario de paro nacional para este lunes

Esta apertura al diálogo en el ámbito municipal contrasta con la determinación de los sectores nacionales, que mantienen la convocatoria a una medida de fuerza desde las cero horas del lunes.

Tanto el transporte pesado, como el federado y los gremiales, ratificaron el repliegue de unidades en exigencia de que se anule el comunicado de la ANH que fija el diésel en Bs. 20,57.