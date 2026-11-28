El reciente incremento en el precio del diésel ya repercute en los mercados del eje troncal boliviano, según lo que indican los propios comerciantes. Es así que se registra el encarecimiento de la canasta familiar en Cochabamba y una caída de hasta el 50% en las ventas de verduras en Santa Cruz.

Desde la Alcaldía de Cochabamba advirtieron que "hay un alza en algunos productos, especialmente en la carne de pollo, que durante esta última semana tiene un incremento de 4 a 3 bolivianos, lo cual es preocupante porque nunca hemos tenido esos niveles de precios en el mercado".

Ante el registro de precios que alcanzan los Bs. 22 por kilo de pollo en los centros de abasto vallunos, la Intendencia Municipal intensificó sus operativos permanentes para evitar el ocultamiento de mercadería.

El vocero municipal enfatizó que analizan los márgenes de utilidad de los distintos rubros y aseguró que "si hay un exceso, por normativa, vamos a tener que aplicar las sanciones que corresponden por agio y especulación".

Baja el consumo en el oriente

En paralelo, los comerciantes de verduras en Santa Cruz enfrentan una fuerte contracción en la demanda debido a que los productores entregan la mercadería a mayor costo por el transporte.

Una vendedora del sector explicó la difícil situación económica señalando que "los productores traen caro y nosotros sí o sí tenemos que vender al precio que traemos; ya no ganamos, al día generamos apenas para comer".

El encarecimiento de insumos básicos como la papa, que actualmente se comercializa entre Bs. 90 y hasta Bs. 100, ha obligado a las familias cruceñas a racionar sus compras diarias y reducir las cantidades habituales.

Otra comerciante ilustró este cambio en los hábitos de consumo al relatar que "la gente viene a comprarse con Bs. 1 o Bs. 2, ya no se vende como antes y la gente reclama porque no les alcanza la plata".