Un sismo de magnitud 5,0 sacudió la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, este sábado 28 de noviembre, y el movimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

El temblor ocurrió mientras un avión se aproximaba a la pista para aterrizar, lo que obligó a los controladores aéreos a pedir a los pilotos que abortaran la maniobra.

Las imágenes, difundidas por la cuenta Airline Videos, muestran el momento en que comienza a sentirse el movimiento telúrico dentro de las instalaciones aeroportuarias. Durante la grabación también se escuchan las alarmas de varios vehículos que se activaron debido a la intensidad del sismo.

Ante la situación, los controladores aéreos solicitaron a la tripulación interrumpir el aterrizaje como medida de precaución. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pese al susto generado por el temblor, no se reportaron daños materiales ni personas heridas.