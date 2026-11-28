La aeronave se aproximaba a la pista del aeropuerto LAX cuando el movimiento telúrico sorprendió a la ciudad. Los controladores aéreos pidieron a los pilotos interrumpir la maniobra.
28/11/2026 18:38
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Un sismo de magnitud 5,0 sacudió la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, este sábado 28 de noviembre, y el movimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).
El temblor ocurrió mientras un avión se aproximaba a la pista para aterrizar, lo que obligó a los controladores aéreos a pedir a los pilotos que abortaran la maniobra.
Las imágenes, difundidas por la cuenta Airline Videos, muestran el momento en que comienza a sentirse el movimiento telúrico dentro de las instalaciones aeroportuarias. Durante la grabación también se escuchan las alarmas de varios vehículos que se activaron debido a la intensidad del sismo.
Ante la situación, los controladores aéreos solicitaron a la tripulación interrumpir el aterrizaje como medida de precaución. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Pese al susto generado por el temblor, no se reportaron daños materiales ni personas heridas.
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