Dos ciudadanos chinos fueron detenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, cuando intentaban trasladar de manera ilegal ejemplares de fauna silvestre escondidos en sus maletas.

El cargamento estaba compuesto por 386 tarántulas, 166 ciempiés, 112 escorpiones y siete lagartijas, con un valor estimado de 100.000 dólares. Los animales fueron descubiertos durante una inspección del equipaje de los pasajeros, que tenían previsto viajar a París.

Entre los hallazgos que llamaron la atención de las autoridades, uno de los viajeros llevaba un recipiente con tarántulas dentro de una pequeña mochila de peluche.

El caso se suma a otros operativos contra el tráfico de especies y la posesión ilegal de animales exóticos en la región.