La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado por la presunta comisión de los delitos de administración en provecho propio, lavado de activos, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal a quien fuera el ministro de Economía del expresidente Santiago Peña (2023-2026), Carlos Fernández Valdovinos, dentro de las investigaciones por la caída de Ueno bank.



Uno de los fiscales del equipo investigador, Christian Benítez, dijo a los periodistas que el Ministerio Público también pidió la prisión preventiva de Fernández, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado.



"Asimismo, se ha solicitado que se determine la prohibición de vender y gravar de todos sus bienes y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias", añadió Benítez.



Fernández ha sido acusado de autorizar la colocación de millonarios fondos públicos en el intervenido Ueno bank, una entidad a la que fue vinculado Peña.



Hoy, Benítez dijo que la Fiscalía vincula la colocación de 250.000 millones de guaraníes -unos 38,8 millones de dólares- en esta entidad con la firma de un contrato con el Grupo Vásquez, un conglomerado de empresas que controlaba el Ueno bank, a través de la cual Fernández habría recibido "algún tipo de contraprestación irregular".



Según la acusación presentada la víspera, el entonces funcionario "habría integrado de manera estable, coordinada y con división de roles, una articulación funcional en las altas esferas del aparato estatal" orientada a "garantizar el fondeo público, la liquidez operativa y el resguardo institucional" del Grupo Vázquez.



Además, los fiscales han detallado que en agosto pasado, cuando ya había dejado el ministerio pero seguía siendo miembro del Consejo de Administración de la represa de Itaipú, cuya gestión comparten Paraguay y Brasil, Fernández Valdovinos suscribió "a título personal un contrato de consultoría estratégica" con el Grupo Vázquez.



Los honorarios por ese acuerdo, de dos años de vigencia, ascendían a 20.000 dólares mensuales, a los que se sumaba una remuneración adicional de 60.000 dólares, entre otros beneficios.



El exfuncionario ha quedado así envuelto en el caso que involucra a Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre en un juicio político en el Senado tras ser vinculado con Ueno bank.



La entidad intervenida reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.



El exmandatario, quien permanece en prisión preventiva, fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.



La intervención de Ueno bank también provocó la renuncia del entonces titular del ente emisor Carlos Carvallo y tres directivos, todos actualmente bajo prisión preventiva. EFE

