Christina Blake, de 38 años y residente de Wasilla, murió el martes tras acercarse a la hélice en funcionamiento de un avión Taylorcraft F19 en el aeropuerto de Big Lake, Alaska. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y administraron maniobras de reanimación, pero los médicos la declararon muerta en la escena.

Según la investigación preliminar del Departamento de Seguridad Pública de Alaska, la mujer conducía un automóvil sobre la calle de rodaje del aeropuerto cuando la aeronave aterrizó y comenzó a desplazarse desde la pista hacia esa misma vía. El piloto detuvo el avión para esperar que el vehículo de Blake despejara el camino.

En lugar de retirarse, Blake bajó del auto, se acercó al avión y entró en contacto con la hélice, que seguía en movimiento, según el departamento. El Anchorage Daily News informó que el piloto apagó el motor para intentar detener la hélice cuando vio que Blake se le acercaba, y que la mujer le hizo gestos antes del impacto.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el piloto no sufrió heridas y que no había pasajeros a bordo.

Cómo ocurrió el accidente en el aeropuerto de Big Lake

Los Troopers del Estado de Alaska recibieron el aviso del incidente a las 4:59 p.m. del martes. Al arribar al aeropuerto de Big Lake, ubicado en el centro-sur de Alaska, encontraron a Blake sin signos vitales.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal de emergencias médicas y del cuerpo de bomberos, el personal de emergencias declaró muerta a la mujer en el lugar. Las autoridades trasladaron el cuerpo a la oficina del médico forense del estado para la práctica de una autopsia, según el Departamento de Seguridad Pública.

La FAA precisó que el avión involucrado es un Taylorcraft F19, aeronave liviana de ala alta fabricada en Estados Unidos y habitualmente utilizada para vuelos recreativos y de entrenamiento. La cadena KTUU informó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) recibió notificación del incidente.

Qué investigan las autoridades de Alaska

Austin McDaniel, comisionado adjunto interino del Departamento de Seguridad Pública de Alaska, declaró a la cadena KTUU que el hecho parece haber sido accidental, aunque la investigación continúa.

“Los Troopers del Estado de Alaska, en coordinación con la Oficina del Médico Forense del Estado, determinarán cuál es la causa y la forma de muerte de la mujer, y nuestro objetivo es establecer si se violaron leyes penales estatales que hayan contribuido a su muerte”, dijo McDaniel.

El comisionado adjunto también señaló que la NTSB y la FAA podrían analizar el caso desde el ángulo de las acciones del piloto, el estado del avión o las condiciones del aeropuerto. El Anchorage Daily News informó por su parte que las autoridades no creen que el incidente haya sido intencional.

Qué se sabe sobre la víctima y el contexto familiar

Sheri Stewart, media hermana de Blake, dijo al New York Post —según recogió CBS News— que la víctima tenía esquizofrenia y que en el pasado había consumido drogas y alcohol. Stewart, una veterana de la Marina de los Estados Unidos de 50 años radicada en Oregón, señaló que Blake tuvo arrestos previos por intentar dirigir el tránsito. “Puedo verla perfectamente pensando que estaba dirigiendo el avión”, declaró Stewart al Post.

Laura Blake, tía de la fallecida, dijo al mismo medio que Christina tomaba medicamentos para la salud mental y que si los tomaba o no “marcaba una diferencia en su comportamiento”. Stewart agregó al Post que la familia creía que Blake no estaba tomando su medicación al momento del incidente.

Blake tenía dos hijas.

Qué se sabe sobre el avión y el piloto

La FAA confirmó que el piloto del Taylorcraft F19 no resultó herido y que viajaba solo. La NTSB indicó además que el piloto no conocía a Blake. Según el Departamento de Seguridad Pública, la aeronave había aterrizado normalmente y se desplazaba hacia la calle de rodaje cuando se produjo el incidente.

El estado exacto del motor al momento del impacto forma parte de los aspectos que las autoridades federales deben precisar en su investigación.

La investigación oficial deberá establecer la causa y la forma de muerte de Christina Blake, y determinar si existió alguna infracción a las leyes penales que haya contribuido al hecho, según lo indicó McDaniel.

La NTSB y la FAA también revisarán el caso para evaluar posibles responsabilidades vinculadas al aeropuerto, al piloto o a la aeronave.

Fuente: Infobae.