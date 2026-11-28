El programa 'Bolivia Siglo XXI' estrenará este domingo un nuevo capítulo dedicado al análisis del Estado Plurinacional y los cambios políticos que marcaron la historia reciente del país, desde la llegada de Evo Morales al poder hasta los conflictos que surgieron.

La cuarta entrega llevará por título “Estado Plurinacional: ¿Nuevo Estado?” y abordará los dos primeros gobiernos de Morales, entre 2006 y 2015, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el escenario de polarización política que atravesó Bolivia.

El expresidente Carlos Mesa invitó a la población a seguir este nuevo espacio de análisis histórico y reflexionar sobre los acontecimientos que marcaron esa etapa del país.

“Un nuevo capítulo de Bolivia del siglo XXI. El Estado Plurinacional, un nuevo Estado. Los dos primeros gobiernos de Evo Morales, 2006 y 2015. La nueva Constitución, el momento de polarización, la confrontación con la llamada Media Luna y una serie de problemas que todavía no sabemos si están resueltos. Quedan cordialmente invitados”, expresó.

El programa será transmitido este domingo 29 de noviembre desde las 18:50 horas, por la señal de Red Uno y también estará disponible a través de la página web reduno.com.bo.