Ecuador celebra este domingo sus elecciones locales con el presidente Daniel Noboa en busca de arrebatar al correísmo las principales alcaldías y provincias que todavía controla la mayor fuerza de oposición al mandatario, en una contienda donde el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) está suspendido y sus principales figuras en la cárcel o inhabilitadas por diversos casos judiciales.

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a 24 prefectos provinciales, 222 alcaldes y 1.499 juntas parroquiales (juntas vecinales de localidades rurales), si bien la atención estará en el pulso entre el oficialismo y el correísmo en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como sus respectivas provincias.

En la mayoría de ellas, la Revolución Ciudadana (RC), el partido de Correa, fue el triunfador hace cuatro años, pero ahora está suspendido a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de la campaña para las elecciones presidenciales de 2023, lo que ha sido denunciado por sus líderes como una "persecución política".

Esto ha obligado a sus candidatos a presentarse bajo otras siglas, mientras que los procesos judiciales abiertos contra sus autoridades y líderes han dejado a varios de ellos fuera de carrera, como al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a la excandidata presidencial, Luisa González, ambos en la cárcel actualmente.

Mientras, Noboa solicitó licencia en la Asamblea Nacional (Parlamento) para apartarse de manera temporal de sus funciones como presidente y así participar activamente en la campaña electoral a favor de sus candidatos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c) acompaña la Caravana Morada de Acción Democrática Nacional (ADN), para pedir el voto en las elecciones locales, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Principales ciudades en juego

En Quito, el actual alcalde, el correísta Pabel Muñoz, aspira a la reelección frente al exministro de Noboa Harold Burbano, y el exalcalde Jorge Yunda.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, el principal duelo es entre la exalcaldesa Cynthia Viteri, ahora respaldada por Noboa; y Fiorella Ycaza, esposa del encarcelado alcalde Aquiles Alvarez.

En Cuenca, el exministro de Noboa Juan Carlos Vega peleará la alcaldía con el correísta Juan Cristóbal Lloret, al que respalda el actual alcalde opositor Cristian Zamora, quien fue suspendido por un caso de violencia política de género.

Mientras, en la provincia costera de Manabí, uno de principales bastiones del correísmo, Luisa González quedó fuera de carrera, y la RC se quedó sin candidato, por lo que ha promovido el voto nulo para esa jurisdicción, a la vez que en Manta fue detenido el candidato para alcalde Jaime Estrada Bonilla, hijo de un exasambleísta correísta, acusados ambos de narcotráfico.

El alcalde de Quito y opositor del presidente Daniel Noboa, Pabel Muñoz (c), durante su cierre de campaña electoral, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Proceso impactado por El Niño

En estos comicios también se renovarán a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano que designa a un amplio número de autoridades del Estado como el fiscal general.

Serán las primeras elecciones desde el referéndum de 2025, donde Noboa vio rechazada por amplia mayoría sus propuestas para instaurar una nueva Constitución y permitir la instalación de bases extranjeras.

La elección se ha visto afectada ha sido impactada por el fenómeno climático El Niño, que no solo ha obligado a reubicar al menos 21 centros de votación, sino que llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a adelantar a este 29 de noviembre una cita electoral que estaba inicialmente prevista para el 14 de febrero de 2027.

Más de la mitad de los centros reubicados se encuentran en la provincia tropical de Los Ríos, muy afectada por las lluvias. El resto se ubican en Guayas, El Oro, Carchi, Galápagos y Esmeraldas.

El voto es obligatorio en Ecuador entre los 18 y 64 años, y optativo entre los 16 y 17 años, así como para mayores 65 años, personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y ecuatorianos en el exterior.

Los comicios se celebran en mitad de una crisis de violencia criminal que tiene al país en las primeras posiciones de Latinoamérica en índice de homicidios, con una tasa superior a los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año, lo que llevó desde 2024 a Noboa a declarar la "guerra" contra las bandas criminales, a la que pasó a catalogar de "terroristas". EFE