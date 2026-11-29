El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este sábado que el precio de las gasolinas de mayor consumo en el país: extra y ecopaís, de bajo octanaje, y también el del diésel, bajará cuatro centavos de dólar por galón (3,78 litros).



"Con esta nueva reducción, sumamos seis meses consecutivos bajando el precio de los combustibles: más de 23 centavos por galón desde junio", escribió el presidente en su cuenta de X, donde indicó que la medida entrará en vigor a partir del 12 de diciembre.



"Las gasolinas extra y ecopaís costarán 3,08 dólares por galón y el diésel premium, 3,02 dólares. Es decir, 4 centavos menos que en noviembre", continuó el mandatario.



Los mencionados combustibles ya no están subsidiados en Ecuador, pero el pasado 9 de julio, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y el diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto en los consumidores de las variaciones extraordinarias del mercado internacional.



La reforma que eliminó los subsidios a los combustibles en Ecuador mantuvo el sistema de bandas e incorporó un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional, como lo que sucede ahora con los precios del petróleo y los hidrocarburos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.



El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los puntos de tensión en el actual conflicto en Oriente Medio, dado que su cierre parcial y paso restringido ha afectado el precio global del petróleo y sus derivados. EFE