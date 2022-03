Feminicidio, una de las "grandes tragedias de la humanidad", dice escritora mexicana Rivera Garza

México, México

La violencia feminicida es "una de las grandes tragedias de la humanidad", afirma la premiada escritora mexicana Cristina Rivera Garza, quien plasma en su obra el dolor y la deuda de justicia por el crimen contra su hermana hace tres décadas.

"No me parece que sea algo identitario o algo particularmente mexicano, me parece que es una de las grandes tragedias de la humanidad. Precisamente, es una sistemática guerra contra las mujeres y eso parte de un sistema patriarcal que nos gobierna o que nos rige al globo terráqueo como tal", dijo la autora, de 57 años, en entrevista con la AFP.