¡Impactante momento! una cruz cae sobre otro sacerdote en Colombia

Un incidente que pudo terminar en tragedia se registró en un templo religioso de Colombia, donde un sacerdote resultó con heridas leves luego de que una cruz de gran tamaño se desprendiera y le cayera encima mientras realizaba labores dentro del recinto.

El momento quedó registrado en un video que se ha difundido masivamente en redes sociales desde este 21 de octubre de 2026. En las imágenes se observa cómo el religioso manipulaba la estructura con la intención de realizarle mantenimiento o bajarla de su posición cuando la cruz cedió de manera inesperada.

A diferencia de casos de similar naturaleza, las autoridades y fuentes locales confirmaron que el sacerdote sobrevivió al impacto y únicamente sufrió un golpe leve en la cabeza, por lo que su estado de salud se reporta estable. Hasta el momento, no se ha precisado el municipio o la parroquia exacta donde tuvo lugar el suceso.

El hecho generó una inmediata conmoción en plataformas digitales, especialmente por ocurrir pocos días después del trágico accidente registrado el pasado 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador, donde el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari perdió la vida al caerle encima una pesada cruz de madera durante la transmisión en vivo de una misa.

Vea el video: