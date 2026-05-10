Revelan imágenes del hombre que ingresó a la pista antes del fatal choque con un avión en Denver

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelaron el dramático momento en que un hombre ingresó a la pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos, y terminó siendo impactado y absorbido por el motor de un avión de Frontier Airlines que se preparaba para despegar rumbo a Los Ángeles.

Las grabaciones, difundidas este fin de semana, muestran al sujeto caminando de manera apresurada por el área restringida del aeropuerto en dirección al Airbus A321.

Apenas dos minutos después de haber vulnerado la seguridad aeroportuaria, el hombre fue alcanzado por la aeronave mientras esta aceleraba sobre la pista.

El hecho ocurrió cerca de las 23:19 del viernes 8 de mayo, durante el despegue del vuelo 4345 de Frontier Airlines. Dentro del avión viajaban 224 pasajeros y siete tripulantes.

Tras el impacto, el piloto alertó de inmediato a la torre de control. “Nos detenemos en la pista… acabamos de golpear a alguien. Tenemos fuego en el motor”, se escucha en un audio difundido posteriormente por autoridades aeronáuticas.

Según reportes oficiales, el intruso logró ingresar al aeropuerto luego de escalar una cerca perimetral y correr hacia la pista de despegue. Las autoridades confirmaron que el hombre no era funcionario del aeropuerto y que su identidad aún no fue revelada.

Luego del incidente, la tripulación detectó humo en la cabina y decidió abortar el despegue. Los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes de emergencia mientras bomberos controlaban un incendio originado en uno de los motores.

El hecho dejó además 17 pasajeros heridos. Doce sufrieron lesiones leves y otros cinco continúan hospitalizados, según el reporte preliminar.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, señaló que el hombre violó deliberadamente la seguridad del aeropuerto antes de ingresar a la pista.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y otras agencias federales iniciaron una investigación para determinar cómo el intruso logró acceder al área restringida y esclarecer las circunstancias del caso.

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