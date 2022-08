[VIDEO] Asesinaron a un vendedor nigeriano en plena calle y nadie intervino (pero sí grabaron)

Cargando...

Civitanova Marche, Italia

El vendedor ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu fue asesinado a plena luz del día en el centro de la ciudad italiana de Civitanova Marche sin que nadie interviniera para salvarlo, a pesar de que varias personas observaron la agresión y su agonía. Muchos solo se limitaron a grabar en video el hecho. El caso ha conmocionado a Italia.

El agresor quedó detenido acusado de homicidio y robo, por llevarse el celular de la víctima tras asesinarlo.

“El asesinato de Alika Ogorchukwu sobrecoge. La ferocidad inaudita. La indiferencia extendida. No puede haber justificaciones ni basta el silencio. El último ultraje a Alika sería pasar página y olvidar”, denunció el líder del Partido Demócrata, Enrico Letta.

El hombre fallecido tenía 39 años y era vendedor ambulante.

Alika Ogorchukwu, de 39 años, con esposa y un hijo de 8, murió en la tarde del viernes, 29 de julio, a manos del italiano Filippo Claudio Ferlazzo, de 32, que, de acuerdo a los medios locales, tiene antecedentes penales y ya fue ingresado en prisión acusado de homicidio voluntario y robo, porque además se llevó el teléfono de la víctima.

Ogorchukwu resistió y gritó, pero nadie acudió a ayudarlo.

El vendedor ambulante se encontraba en el centro cuando fue agredido por Ferlazzo. Según los medios de comunicación, éste comienza a agredirlo como reacción a un comentario que la víctima habría hecho sobre su novia. Se desencadenó así una pelea en la que el italiano asestó varios golpes con la misma muleta de Ogorchukwu hasta tirarlo al suelo y después se puso sobre él hasta acabar con su vida, como se aprecia en los videos de los testigos.

La agonía de la víctima duró entre tres y cuatro minutos, sin que nadie hiciera nada. Ninguna de las personas que presenciaron la agresión intervino.

El agresor alegó problemas psiquiátricos.

El agresor fue detenido, alegó problemas psiquiátricos y dijo que había atacado a Ogorchukwu porque había pedido “insistentemente” limosna y porque había agarrado del brazo a su novia.

La familia del vendedor exigió hoy justicia y saber por qué el homicida no estaba vigilado si padece problemas psiquiátricos.” Las disculpas de Filippo Claudio Ferlazzo (al autor del crimen) no bastan. Ahora solo necesitamos justicia, no venganza. Es difícil llegar a comprender lo ocurrido”, declaró a los medios al abogado de la familia de la víctima, Francesco Mantella.

