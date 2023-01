Corte IDH falla contra Bolivia y dispone indemnizar a 26 personas por el caso Blas Valencia

Cargando...

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo la lectura de su sentencia por el caso Valencia Campos y otros contra Bolivia por ser responsable en la violación de una serie de derechos humanos de 26 personas implicadas en el caso Blas Valencia. Las víctimas serán indemnizadas por 786.000 dólares.

En presencia del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, fue leída y notificada la sentencia la mañana de este miércoles, la misma debe ser cumplida en un plazo de un año.

La Corte IDH encontró culpable al Estado por la violación a los derechos a la vida privada, al domicilio, a la protección de la familia, a la libertad personal, a la integridad personal, al derecho de la mujer a vivir libre de violencia, al derecho a la vida, a la salud, a los derechos de la niñez, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la hora y dignidad, así como el deber de investigar actos de tortura y violencia contra la mujer.

La instancia internacional considera que los allanamientos nocturnos y las detenciones realizadas eran contrarias a la legislación boliviana vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

Cargando...

“Las privaciones de libertad arbitrarias e ilegales, implicaron un rompimiento de los núcleos familiares, exponiendo a niños y adolescentes a escenas de extrema violencia y de tortura en contra de sus familiares y a una situación de abandono”, señala el comunicado.

Bolivia deberá pagar $us 786.000 dólares en indemnizaciones a las 26 afectados, además deberá revisar la sentencia condenatoria a las víctimas, el Estado continuará y concluirá en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas, brindar el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran las víctimas; diseñar e implementar las capacitaciones en materia de derechos humanos, así como los protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual, entre otros compromisos.

El 14 de diciembre de 2001, un grupo armado asaltó un vehículo de Prosegur y mató a dos policías y un civil para llevarse $us 385 mil. Las investigaciones determinaron que el clan estaba liderado por el entonces coronel Blas Valencia y otros 16 integrantes, entre los que se encontraban un mayor de la Policía, un exmilitar, exreos, ciudadanos peruanos y algunos miembros de su familia. La justicia dictó sentencia 2003, y el exuniformado recibió 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

En la madrugada del 18 de diciembre de 2001, un operativo con policía fuertemente armados allanó de manera violenta varios inmuebles, algunos sin orden judicial, para supuestamente arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco. En esos operativos y posterior a ellos, 26 personas, entre hombre, mujeres y menores, fueron torturadas y maltratadas a distintos niveles. En este proceso judicial, una persona murió y otra perdió un brazo por no recibir atención médica.

Cargando...

Según lo establecido por la Corte IDH, la lista y monto de indemnizaciones son los siguientes:

1. Genaro Ahuacho Luna: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

2. Norma Lupe Alarcón Castillo: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América). Asimismo, se le otorgará un monto de US$ 1,000.00 (mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de compensación en equidad de las joyas secuestradas durante el allanamiento que no le fueron devueltas.

3. Alfredo Bazán y Rosas: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

4. Víctor Manuel Boggiano Bruzzón: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

5. Freddy Cáceres Castro: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

6. Carlos Enrique Castro Ramírez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

7. Claudio Centeno Valencia: US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

8. Carlos Eladio Cruz Añez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

9. Patricia Catalina Gallardo Ardúz: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

10. Victoria Gutiérrez Aguilar: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

11. Oswaldo Lulleman Antezana: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

12. Jenny Paola Lulleman Gutiérrez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

13. Luis Lulleman Gutiérrez: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

14. Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

15. Julia Mamani Mamani: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

16. Elacio Peña Córdova: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

17. María Fernanda Peña Gallardo: US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

18. F.E.P.M.: US$ 65,000.00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América).

19. Edwin Rodríguez Alarcón: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

20. Carlos Álvaro Taboada Valencia: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

21. Claudia Valencia Alarcón: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

22. Gabriel Valencia Alarcón: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

23. Alexis Valencia Alarcón: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

24. Blas Valencia Campos: US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América).

25. Mercedes Valencia Chuquimia: US$ 40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).