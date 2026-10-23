“Es una vergüenza nacional”: Zambrana cuestiona inacción ante listas del exterior

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nueva nómina de restricciones migratorias que alcanza a 15 ciudadanos bolivianos, entre parlamentarios, operadores de justicia, exjefes policiales y exautoridades, junto a sus familias, sumando cerca de 40 afectados. Ante este escenario, Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, exigió cese de encubrimientos y remarcó que “aquí no debe haber encubrimiento de nadie y para nadie” respecto a las investigaciones.

La nómina internacional expuso fallas en el control interno y provocó duras críticas contra la inactividad del aparato estatal, de acuerdo a lo que expresó Zambrana. En este sentido, calificó lo sucedido como “una vergüenza nacional” y cuestionó abiertamente que desde Washington envíen informes diciendo quiénes son los corruptos y los narcos sin que las entidades locales hubiesen actuado previamente.

Frente a los nombres expuestos en el reporte migratorio, la dirigencia cívica instó a que los implicados dejen sus funciones para no obstaculizar los actuados de la justicia. Zambrana enfatizó que “todos los que están en las listas y tienen estos indicios, deben dar pasos al costado por la moralidad y lo correcto del debido proceso”.

En este contexto, enfatizó en que las autoridades dejar de “llenarse la boca diciendo que somos soberanos”, señalando que Bolivia atraviesa un momento crucial de corrección histórica frente a la complicidad y la corrupción.