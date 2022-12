02/12/2022 - 10:34

Nacional

Evo dice que Arce cometió un “error histórico” al promulgar la ley sobre el censo

El jefe de Estado, en su mensaje al país que brindó la mañana de este viernes, aclaró la ley no invade competencias y no dice otra cosa que no esté contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE).