Exvocal del TSE elegido por el MAS, aspira a ser Defensor del Pueblo

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, se presentó este viernes como candidato a Defensor del Pueblo y dijo que cumple con el perfil para llegar hasta la fase de votación en el Asamblea Legislativa Plurinacional.



"Pienso que primero hay que someterse al proceso de evaluación y luego, seguramente, cuando se verifique el cumplimiento de requisitos de todos los postulantes se procederá a la fase evaluativa y posteriormente la Asamblea tomará la posición para designar", afirmó.



Mamani, junto a otros integrantes de la Sala Plena del TSE, fueron aprehendidos entre noviembre y diciembre de 2019 y detenidos preventivamente, luego que un informe de la Organización de Estados Americanos develara manipulación dolosa e irregularidades en las elecciones generales de octubre de ese año.



El exvocal fue investigado por el presunto fraude electoral pero un año después el Ministerio Público emitió una resolución de sobreseimiento, ya que la investigación no prosperó por falta de pruebas.



El 2015, Mamani fue elegido vocal del TSE por la mayoría del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



En 2018, fue denunciado presuntamente por haber hecho campaña política a favor del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS, Juan Carlos Sejas en Potosí. Pese a que el entonces senador Oscar Ortiz sentó denuncia en el TSE, no prosperó y no tuvo efecto en contra de sus funciones.



Mamani aseguró que no tiene militancia política. Sobre su proceso penal anulado, afirmó: "he sido sobreseído, tanto por la comisión, la fiscalía departamental, conforme al ordenamiento jurídico y la Constitución (Política del Estado), se restituyen todos los derechos de cualquier persona que haya sido indebidamente procesada", sostuvo, al precisar que no tiene antecedentes penales.



El ahora candidato dijo que "sí, estamos dentro de los que cumplimos el perfil y requisitos y la Asamblea seguramente va a tener la responsabilidad de corroborar aquella condición a la que postulamos". Agregó que para la votación en el Legislativo no debe primar la situación política para revisión de condiciones de los postulantes, sino "en manejarse fundamentalmente en los méritos y meritocracia en todo momento".



En caso de ser electo Defensor del Pueblo, afirmó que la institución debe tener un cambio para atender a sectores vulnerables con un apoyo efectivo. "No se hace el control de convencionalidad que debe realizarse en instancias judiciales y de administración. Son aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta por la Defensoría", sostuvo.



Este viernes culminó la fase de postulaciones para la Defensoría del Pueblo. Son cerca de 150 personas registradas y en próximos días se hará la verificación de requisitos que en todos los casos fueron entregados en sobres.