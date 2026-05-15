Fiscalía y ANH firman convenio para investigar delitos hidrocarburíferos

El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribieron este viernes un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer la investigación de delitos hidrocarburíferos y optimizar el intercambio de información entre ambas instituciones.

El acuerdo fue firmado por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el director ejecutivo interino de la ANH, Freddy Zenteno.

Durante el acto, Mariaca destacó que el convenio permitirá modernizar y agilizar las investigaciones penales relacionadas con el manejo y comercialización de combustibles. “Hoy reafirmamos el compromiso de dos instituciones del Estado de trabajar unidas por un mismo propósito: fortalecer la justicia y servir mejor a la población boliviana”, afirmó.

La autoridad explicó que uno de los principales mecanismos será la articulación entre el Ecosistema ROMA del Ministerio Público y la plataforma digital de la ANH, permitiendo que los fiscales soliciten información de manera directa, rápida y completamente digital.

Dijo que esta herramienta reducirá tiempos de espera y eliminará trámites innecesarios para acelerar las investigaciones. Además, el convenio contempla el acceso al sistema B-SISA, que contiene información sobre el registro de vehículos y el historial de carga de combustible en el país.

“Gracias a este acceso, nuestros fiscales contarán con elementos técnicos sólidos y fundamentales para fortalecer las investigaciones y luchar de manera más efectiva contra los hechos delictivos”, sostuvo el fiscal general del Estado.

Mariaca también señaló que el objetivo es garantizar que el combustible llegue “sano y limpio” a la población boliviana y reiteró el compromiso de ambas instituciones de trabajar coordinadamente en beneficio de la sociedad.

Con este acuerdo, el Ministerio Público y la ANH buscan fortalecer la lucha contra delitos vinculados al desvío, comercialización ilegal y uso irregular de combustibles en Bolivia.



Mira la programación en Red Uno Play