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Transporte pesado denuncia perjuicios por bloqueos y exige intervención del Gobierno

El transporte pesado denuncia pérdidas económicas, choferes varados y dificultades para el abastecimiento debido a los bloqueos en carreteras del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/05/2026 10:37

Juan Yujra, representante del transporte pesado
Santa Cruz, Bolivia

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El representante del transporte pesado, Juan Yujra, denunció que los bloqueos instalados en diferentes carreteras del país están generando graves perjuicios económicos para el sector y dejando a decenas de conductores varados sin condiciones adecuadas para continuar sus viajes.

Yujra señaló que el transporte pesado depende directamente de la circulación en las rutas nacionales y lamentó que muchos choferes permanezcan detenidos durante días.

“Si no viajamos, no trabajamos, y de dónde vamos a tener sustento para nuestros hogares”, afirmó.

El dirigente indicó además que los bloqueos afectan el traslado de combustible, alimentos e insumos hacia distintos departamentos, perjudicando no solo al transporte sino también al abastecimiento nacional. “Todo un país entero está siendo perjudicado”, sostuvo.

Asimismo, denunció que algunos transportistas no tienen acceso a alimentos ni medicamentos mientras permanecen en carretera y aseguró que se registraron daños a camiones y parabrisas durante las medidas de presión. 

“No pasan ni víveres, no pasa nada, prácticamente ni la comida le quieren vender. Han roto parabrisas y están actuando con vandalismo”, sostuvo.

Juan Yujra pidió al Gobierno intervenir para garantizar la libre transitabilidad y evitar que continúen las pérdidas económicas para el sector transporte.

“Creemos que el Gobierno tiene que actuar para desbloquear y seguir trabajando, porque si vamos a seguir así, ¿a dónde vamos a llegar?”, señaló.

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