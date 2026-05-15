Reyes Antelo apunta a convertir Santa Cruz en un "epicentro deportivo”

El gobernador de Santa Cruz oficializó la designación de Reyes Antelo como nuevo director del Servicio Departamental de Deportes, en una apuesta por fortalecer la gestión deportiva y mejorar las condiciones para los atletas del departamento.

Antelo, exfutbolista profesional y gestor deportivo, aseguró que asume el cargo “con mucho entusiasmo” y consciente de los desafíos que enfrenta el deporte cruceño.

“Seguramente va a ser duro por todo lo que arrastra el servicio de deporte en estos últimos años, pero sé que con buena gestión se van a poder hacer cosas bonitas”, afirmó.

El nuevo director cuenta con formación en administración y gestión deportiva, además de una trayectoria en academias como Tahuichi Aguilera, El Semillero y Renato Cesarini. También formó parte de clubes como Oriente Petrolero, Rosario Central, Maccabi Tel Aviv y Rampla Juniors, además de integrar selecciones juveniles de Bolivia.

Antelo adelantó que una de sus primeras tareas será evaluar el estado de los escenarios deportivos administrados por la Gobernación, entre ellos el estadio Tahuichi Aguilera, el estadio de Montero, el Polideportivo Santa Rosita y otros recintos.

“Hay muchas cosas todavía por hacerse dentro del Tahuichi, pero también muchas otras necesidades en diferentes escenarios deportivos”, señaló.

Sobre la visión de gestión, destacó el objetivo de convertir a Santa Cruz en un “epicentro deportivo de Sudamérica”, aprovechando eventos internacionales y el impacto económico del turismo deportivo. “Tenemos que vestir la ciudad en relación al deporte”, sostuvo.

“Queremos fomentar la educación deportiva y crear mecanismos para que los atletas puedan vincularse mejor con la empresa privada”, explicó.

Antelo también remarcó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas, apoyo psicológico, nutricional y mejores condiciones de descanso para el desarrollo integral de los atletas de alto rendimiento.

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