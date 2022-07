Jorge Richter; “No existe ningún motivo real y valedero para que Santa Cruz sea castigada con un paro cívico”

Bolivia

Jorge Richter, vocero presidencial acusó ayer, domingo 24, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de la capital cruceña, de “mentir” en torno al Censo para justificar el paro cívico que se realiza este lunes 25 en Santa Cruz.

Esta afirmación la hizo en referencia a una carta que el rector cruceño dijo que entregó la anterior semana a las autoridades gubernamentales donde planteaba que el Censo de Población y Vivienda se ejecute en 2023 y no mayo o junio de 2024.

“El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, que es el portavoz del Comité de Institucional (que impulsa el paro) no puede mentir al decir que le entregó (al presidente Luis Arce) un documento y que no recibió respuestas y que por eso justifican el paro, porque Cuéllar no hizo una sola mención a su documento en la reunión”, afirmó Richter.