Mineros cooperativistas de Potosí respaldan al Gobierno y advierten con salir a desbloquear.

Tras una reunión con autoridades nacionales, los mineros cooperativistas de Potosí anunciaron su respaldo al Gobierno y advirtieron que incluso podrían movilizarse para desbloquear carreteras si continúan las protestas y medidas de presión en el país.

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí, Óscar Chavarría, calificó como exitoso el diálogo sostenido con el Ejecutivo y aseguró que se alcanzaron acuerdos importantes para el sector cooperativista.

“Se han abordado con éxito principalmente temas de institucionalidad y el Gobierno ha garantizado respetar a las federaciones y centrales del departamento”, afirmó el dirigente.

Chavarría explicó que entre las principales demandas del sector estaban el acceso a material explosivo, diésel y atención a áreas de trabajo, temas que comenzaron a ser atendidos por las autoridades.

El dirigente también aseguró que los cooperativistas no respaldan pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz y consideró que algunas movilizaciones fueron politizadas.

“Como potosinos, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no queremos que el anterior gobierno vuelva al país, simplemente queremos trabajar y que se atiendan nuestras demandas”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el sector podría asumir medidas para enfrentar los bloqueos si la situación persiste.

“Si tenemos que salir nosotros también en apoyo a esa situación, lo tenemos que hacer porque no podemos permitir que el pueblo boliviano siga siendo afectado”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de desbloquear carreteras, Chavarría respondió: “Podemos salir. Ustedes saben que Potosí es grande y tenemos un poderío en ese aspecto”.

El pronunciamiento surge en medio de una escalada de conflictos sociales con paros indefinidos y más de 20 puntos de bloqueo en distintos departamentos del país.

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