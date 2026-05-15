Viacha se declara en emergencia por bloqueos y crisis de abastecimiento

El municipio de Viacha se declaró en emergencia debido a los efectos de los bloqueos y movilizaciones que, según sus autoridades, mantienen aislada a la región desde hace 11 días y afectan gravemente el abastecimiento, la atención médica y la actividad industrial.

Crisis en Viacha

El alcalde Henry Patzy señaló que el municipio atraviesa una situación crítica por la falta de combustible, el incremento de precios y la paralización parcial de varias industrias. La autoridad explicó que el municipio, considerado uno de los principales polos industriales del departamento, registra una fuerte caída en su actividad económica.

“Viacha mueve aproximadamente Bs 383 millones por día y actualmente las industrias están funcionando apenas al 25%”, sostuvo.

Entre las empresas afectadas mencionó industrias cementeras, farmacéuticas, ladrilleras y vigueteras asentadas en la región.

Patzy también alertó de que el desabastecimiento ya impacta directamente en los mercados y en los servicios básicos.

Asimismo, informó que el único surtidor de combustible del municipio dejó de operar hace dos días, situación que afecta incluso a los vehículos municipales y ambulancias.

Salud de pobladores en riesgo

La autoridad edil aseguró que durante los días de conflicto se registraron dificultades para trasladar pacientes hacia centros médicos de La Paz, aunque señaló que algunos casos pudieron resolverse mediante coordinación y diálogo con sectores movilizados.

El alcalde lamentó además que, mientras otras regiones mantienen relativa normalidad, Viacha continúe soportando el mayor impacto de los bloqueos.

“Lo preocupante es que solo La Paz y Viacha están siendo tan afectadas. En otros departamentos la situación es distinta”, afirmó.

Acciones de Gobierno esperadas por Viacha

Patzy pidió al Gobierno y a los sectores movilizados instalar una mesa de diálogo para frenar la escalada del conflicto.

“La Ley 1720 ya se abrogó. Lo único que pedimos es un diálogo sincero porque el bloqueo no nos va a sacar de la crisis; al contrario, nos va a meter más”, sostuvo.

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