Aquí está el tráiler de Joker, la película de orígenes con Joaquin Phoenix en la piel del mítico villano

Por fin podemos echar un vistazo a escenas de Joaquin Phoenix como Joker. Warner presentó el martes el póster y el miércoles 3 de abril lanzó el primer tráiler de esta esperada película sobre los orígenes del villano, interpretado previamente en el cine por César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto.

Ahora es Phoenix quien se mete en la piel del mítico enemigo de Batman, aunque el superhéroe no entra en juego en esta ocasión. Joker es un spin-off que, en principio, contará una historia independiente sin relación con las otras películas del Universo DC. Esto, unido a un presupuesto modesto para lo que viene siendo habitual en las adaptaciones de cómics (55 millones de dólares), ha proporcionado libertad a un proyecto que quiere sorprendernos con un enfoque dramático y oscuro.

