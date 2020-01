"Bad Boys for Life" reina en la taquilla sobre "The Gentlemen"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

"The Gentlemen" (STX) demostró no ser competencia para "Bad Boys for Life" (Sony), que volvió a derrotar a sus competidores recaudando 34 millones de dólares en la semana.

Esta taquilla fue suficiente para que la dupla formada por Will Smith y Martin Lawrence superara la marca de los 100 millones de dólares y ocupara el número uno por segunda semana consecutiva. El filme sigue impresionando por su buena marcha y ha generado 130 millones en Estados Unidos hasta la fecha.

Aunque "The Gentlemen" tuvo un debut respetable en el fin de semana, es probable que "Bad Boys for Life" afectara a su núcleo demográfico, ya que también es una comedia de acción destinada a las audiencias masculinas.

Debutó en cuarto lugar, recaudando 11 millones en 2.165 salas, mientras que logró 22,5 millones a nivel mundial.

La cinta, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Matthew McConaughey, Charlie Hunnam y Henry Golding, cuenta la historia de un expatriado estadounidense que busca salirse de un imperio de la marihuana con sede en Londres, aunque el plan no funciona como estaba previsto.

El filme de terror "The Turning" (Universal) debutó en sexta posición, con 7,3 millones. De forma sorprendente, pese a tener calificación de "F" en CinemaScore, tuvo un mejor estreno que "Cats", el fracaso más reciente del estudio, que perdió 100 millones con la producción.

En segunda posición, "1917" (Universal) siguió impresionando con unos sólidos 15,8 millones en su tercer fin de semana en las pantallas. La película dirigida por Sam Mendes sobre la Primera Guerra Mundial es considerada como la favorita para los Oscar de este año.

En lo referente a hitos históricos, "Star Wars: Rise of Skywalker" (Disney) superó la marca de los 500 millones en las salas norteamericanas, una de las 15 películas que lo ha logrado. A nivel global, ha recaudado 1.046 millones.