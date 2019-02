Baldivieso  “pone mano dura” en Allways Ready  

Súper Deportivo.- Julio César Baldivieso, entrenador de Allways Ready, se mostró severo en la reanudación de entrenamientos esta jornada. Criticó ácidamente el estado físico de sus dirigidos y además apartó de los entrenamientos a los colombianos José Mezú y Diego Armando Echeverri, por llegar tarde.

“Hay mucha deficiencia física en el quipo. Hay que nivelar a muchos futbolistas. Esto no es el Nacional B, es fútbol profesional; aquí hay que correr más. No se del trabajo que hizo el anterior cuerpo técnico, tampoco me interesa, pero hay mucha deficiencia física que se ha notado”, sentenció el cochabambino haciendo referencia a la producción del plantel durante el empate conseguido ante San José (3-3).



Respecto a la determinación tomada con Mezú y Echeverri, Baldivieso remarcó que “hay reglas de conducta en el equipo; horas para entregar la ropa, para sumarse y ambos llegaron tarde. Por eso no han sido parte del entrenamiento, como tiene que ser y más aun tratándose de extranjeros, tienen que ser ejemplo en el país”.