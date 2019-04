Conoce al YouTuber que fingió ser rico y "construyó" un jet privado con Photoshop

Desde hace unas semanas, y gracias al experimento social realizado por un youtuber inglés de 19 años, podríamos confirmar que existe un tipo de engagement relacionado con la riqueza. A los seres humanos les gusta ver la ostentación, sentir envidia por ella y desearla. Queremos entrar a Instagram y ver cómo artistas e influencers viajan en aviones privados, comen en los mejores restaurantes del mundo y descansan en islas paradisíacas que ni podemos concebir. Si toda la vida se ha dicho que el dinero llama al dinero, ya se puede decir que el dinero llama al like y al follow.

Hasta ahora teníamos estas categorías de influencers: los reales, los que compran seguidores, los que fingían serlo con falsos patrocinios y los aspirantes a ello (y en una etiqueta fuera de competición dejaríamos a todos los que desean serlo pero sus 500 followers se convierten en un golpe de realidad). Repetimos, hasta ahora. Porque existe un nuevo tipo de influencer en el que únicamente entraría Byron Denton.

Este youtuber de tan solo 19 años concibió una especie de experimento social. Durante una semana, fingiría un lujoso estilo de vida y lo compartiría a través de Instagram. Como si fuese un multimillonario más de los que seguimos en las redes sociales y a los que maldecimos en bajito mientras le damos likes a sus publicaciones entre lágrimas de envidia.

Igual que Macaulay Culkin hizo creer durante todo el metraje de "Mi Pobre Angelito" que la vivienda donde residía estaba repleta de gente, @tbhbyron ha conseguido que miles de usuarios pensaran durante una semana que disponía de un jet privado y podía salir de una tienda Louis Vuitton con varias compras. ¿Cómo? En lugar de los trucos offline más propios de los años 90 de los que se valió el personaje de Kevin McCallister, Byron Denton lo ha ejecutado con una herramienta puramente digital: El Photoshop.

En un vídeo publicado en su canal YouTube, Byron ha mostrado el making of de su gran broma. Por ejemplo, se hacía valer de determinadas prendas que luego hacía pasar por ropa de altas marcas y diseñadores como Balenciaga. Pero los dos grandes trucos del youtuber se lograron gracias a su manejo del Photoshop.

Did someone say sugar daddy?

Utilizando el sofá de su casa compartido con otros estudiantes a modo de croma, Denton convirtió su salón en una imagen donde aparecía viajando en un jet privado. Para hacer más verosímil la situación, reeditó una historia de Instagram grabada por otra persona en un avión. Con la otra gran publicación se ayudó de la edición con Photoshop y de una foto original del hijo de Will Smith, Jaden, en la que aparecía con varias bolsas saliendo de una tienda Louis Vuitton.

La premisa de este fake continuado la explica el propio youtuber en su vídeo: "Después de ver que mis recomendaciones se llenaban con vídeos de personas que fingían vacaciones o que salían a programas de televisión, pensé que sería divertido darle mi propio toque y ser un falso rico en Instagram durante toda una semana".

¡Oops!

Y el resultado no pudo ser más espectacular. Según explica el propio Byron, contabilizó hasta 1.000 likes en 7 segundos gracias a la publicación de las falsas compras de Louis Vuitton. En total, la instantánea suma más de ocho mil "me gusta". En términos más globales, el youtuber vio cómo sus seguidores aumentaban en otro millar en tan solo tres días. Un engagement que no contemplaba comparación con su anterior actividad social al experimento.