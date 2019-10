¿Cual es la clave para lograr el éxito en la vida?

¿Cuál es la verdadera importancia de la motivación, inspiración y actitud para emprender el camino hacia el éxito en el área en la que desees desempeñarte?, las claves la tiene el movimiento: “Inquebrantables”. Este fenómeno es el nombre de la gira mundial liderada por Daniel Habif, uno de los conferencistas más importantes de Latinoamérica, quien ha sido reconocido en numerosas ocasiones por su innovadora metodología para darle a las charlas motivacionales un nuevo significado.

Daniel Habif, emprendedor mexicano, es líder del movimiento “Inquebrantables”, con el cual motiva a las personas a encontrar sus flaquezas, aprender de sus errores o de los obstáculos en el camino para convertirlos en posteriores fortalezas; rescatando en ello la perseverancia como principal virtud para alcanzar sus objetivos. El multitalentoso conferencista utiliza la espiritualidad, la ciencia de la felicidad y las combina con el arte, música y poesía para ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas.

"Inquebrantables” es el nombre del primer single del mismo nombre, en el cual Daniel Habif transforma en música su teoría hacia el éxito personal. Parte de la letra de la canción, señala lo siguiente sobre las personas “inquebrantables”:

“Saben que el fracaso no existe, saben que lo que se fue, no hace falta y lo que hace falta ya vendrá, no dicen mañana nos vemos, porque mañana no existe, buscan la grandeza y no piden permiso para obtenerla, no tienen la vida que les tocó, tienen la vida que quieren, saben que nada es permanente, ni los errores, ni los miedos, saben que nadie les puede robar sus sueños, toman riesgos, conquistan y colonizan, construyen con sus labios lo que quieren ver con sus ojos, no suspiran por las cosas, sudan por ellas, extirpan la amargura, arrancan la ira, dejan la necedad, saben mucho pero hacen más, son constantes y perseverantes“.

Gracias a su talento, Daniel Habif logró ser ponente en foros de Forbes, TEDx, el International Innovation Forum, entre otros. Asimismo, se presentó en el marco de los Latin Grammy’s en la ciudad de Las Vegas, compartiendo el escenario de “Person Of The Year” junto a Maná, Enrique Bunbury, Draco Rosa, Pepe Aguilar y más estrellas de la música latina.