¿Cuáles son los mejores regalos según la ciencia?

La ciencia revela algunos trucos para dar con los mejores regalos, algo que no tiene por qué ser tan difícil como parece.

"Elegir el regalo equivocado puede ser un poco arriesgado para las relaciones porque dice que no tienes nada en común", dice Elizabeth Dunn, profesora de psicología en la Universidad de Columbia Británica, Canadá, y coautora de Happy Money: The Science of Happier. ("Dinero feliz: la ciencia del gasto feliz").

Su investigación también mostró que los obsequios no deseados a veces pueden afectar negativamente la percepción del destinatario sobre el futuro de la relación.Ya que no es deseable que un regalo cause más daño que bien, ¿cómo estar seguros de elegir un presente que le guste a la otra persona? La psicología puede tener la respuesta.

Un estudio encontró que cuanto más caro es un regalo, quien lo entrega espera que el destinatario más lo aprecie.Pero por el contrario, quienes lo reciben no asocian el precio con su nivel de apreciación.

"Parece bastante intuitivo que si gastas más, darás un mejor regalo. Resulta que no hay evidencia de que los destinatarios sean sensibles al costo de un regalo cuando calculan cuánto disfrutarán de ese regalo", dice Jeff Galak, profesor asociado de mercadotecnia en la Escuela de Negocios Carnegie Mellon en la ciudad estadounidense de Pittsburgh.

Galak, que estudia el comportamiento del consumidor y la toma de decisiones, reconoce que es normal que la gente gaste cierta cantidad debido a la tradición o las expectativas. Pero una vez que alcanza ese costo, "no importa si compra algo más costoso", dice. El regalo en sí es lo que más importa.

Piensa a largo plazo

Galak dice que el truco para dar un buen regalo es pensar más allá del momento fugaz de entregarlo, un concepto que él y sus colegas Julian Givi y Elanor Williams descubrieron que es un tema común en los estudios sobre presentes.

"Cuando las personas dan regalos, intentan visualizar el momento en que lo entregan y la sonrisa en la cara del destinatario justo en ese momento", dice Galak.