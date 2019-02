Descubren que la Luna orbita dentro de la atmósfera de la Tierra y no fuera

Un reciente estudio realizado por investigadores rusos sobre la base de observaciones científicas que durante más de 20 años estuvieron en archivos, concluyeron que la atmósfera de la Tierra se extiende mucho más allá de lo que se creía hasta ahora.

Gracias a los datos recopilados entre 1996 y 1998 por el Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), un grupo de científicos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, encabezado por Ígor Baliukin, estableció que las fronteras de la atmósfera de nuestro planeta están, en realidad, a 630.000 kilómetros, una distancia equivalente a 50 veces el diámetro de la Tierra.

Esto significa que la Luna (que se sitúa a una distancia promedio de 384.400 kilómetros) no está fuera de su atmósfera, sino justo en medio. De hecho, el único satélite natural de nuestro planeta orbita dentro de la atmósfera terrestre, al igual que sus numerosos satélites artificiales.

SOHO obtuvo casualmente la reveladora información mientras estaba mapeando la geocorona o exosfera terrestre, la parte luminosa de la región más externa de su atmósfera formada por una nube de átomos de hidrógeno que brillan bajo la influencia de la radiación ultravioleta.

A new #science result from the ESA/NASA Solar and Heliospheric Observatory #SOHO revealed that the outermost part of Earth’s atmosphere – or geocorona – extends well beyond the lunar orbit: basically, the #Moon flies through our atmosphere 🌍🌖 Full story: https://t.co/TitMKzAk3z pic.twitter.com/VuGrt8iBVh

The first telescope on the #Moon, placed by Apollo16 astronauts in 1972, captured an evocative image of the geocorona surrounding #Earth & glowing brightly in UV light. At that time, the astronauts didn't know they were actually embedded in the outskirts of the geocorona!

📷@NASA pic.twitter.com/S45h4y9dip