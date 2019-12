“El violador eres tú” performance cochabambino

Colectivos se sumaron al movimiento-performance “Un violador en tu camino” y realizaron la coreografía en la Plaza 14 de Septiembre, aseguraron que buscan mostrar la problemática de la violencia de género en el departamento.

Las voces de más de 50 mujeres cochabambinas resonaron este lunes, participaron de la actividad indicando que “es mejor luchar contra la violencia de manera unida”. Uno de los colectivos que participó de esta actividad fue “Mujeres de Fuego”.

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú…”, dice la canción acompañada de la coreografía que mueve a las mujeres.