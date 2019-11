"Frozen 2" deslumbra en taquilla con estreno de 127 millones de dólares

Los Ángeles, Estados Unidos Los Ángeles, Estados Unidos

"Frozen 2" de Disney deslumbró en su estreno en Norteamérica, obteniendo casi 130 millones de dólares en la taquilla, en una secuela que arrancó por encima de las expectativas antes del Día de Acción de Gracias, lo que augura un feriado especialmente lucrativo.

"Frozen 2" marcó un récord para noviembre para un filme animado y se alza como el mejor estreno en la historia de Walt Disney Animation (sin incluir a Pixar).

También es la primera película animada que alcanza tres dígitos en su debut fuera de la temporada veraniega. En el exterior, la aventura animada generó 223 millones de dólares para un masivo inicio global de 350 millones.

La primera "Frozen" se había lanzado antes del Día de Acción de Gracias de 2013, recolectando 93 millones de dólares durante los cinco primeros días en las salas.

Con éxitos como "Do You Want to Build a Snowman?" y "Let It Go" que se han convertido en clásicos, la película original se convirtió en una sensación certificada y todavía se mantiene como el filme animado de mayores ingresos en la historia, con 1.300 millones de dólares en ventas globales de entradas.

"Frozen 2" obtuvo una bienvenida algo menos entusiasta, aunque de todos modos brillante, ya que el público le dio una nota "A-" de CinemaScore comparado con "A+" para "Frozen".

En "Frozen 2," las princesas Elsa (con la voz de Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell) se reúnen con Kristoff (Jonathan Gross) y Olaf (Josh Gad), para embarcarse en una aventura más allá de Arendelle, descubriendo por qué Elsa nació con poderes mágicos.