Hinchas le dedican un mural a Pablo Escobar 

Súper Deportivo.- Un grupo de hinchas autodenominado “Piratas” se dio el trabajo de pintar la fachada del domicilio de Pablo Escobar. El dibujo refleja al ex jugador y ex entrenador de The Strongest, portando la cinta de capitán junto al número 10 que vistió como futbolista en filas “Atigradas”.

Además de la simpática caricatura existe una leyenda que dice: "Eterno capitán, los piratas no lo olvidan". Este gesto contrasta con la polémica salida de Escobar como técnico del primer equipo hace tres días.

Cabe recalcar que Mauricio Soria es quien comanda a la plantilla gualdinegra actualmente y debutó con derrota ante Sport Boys (1-0), en Warnes, ayer.

Periodista.- Ángela Apaza