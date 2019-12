La familia de Gustavo Gatica, un joven chileno que recibió perdigones en sus ojos en una protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera, espera que las manifestaciones en su país no cesen y clama por justicia en los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos reportadas durante el estallido social.

El rostro de Gatica, de 22 años, se convirtió en símbolo de las protestas desde que fue herido el 8 de noviembre por disparos de la policía y su caso ha sido el catalizador de la furia por el uso excesivo de la fuerza denunciado por manifestantes y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Right Watch.

El joven herido en sus ojos es uno de los más de 241 casos de trauma ocular registrados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde los primeros días de la protesta. Tras casi dos semanas hospitalizado y varias cirugías, Gatica regresó a la localidad de Colina, en donde su hermano mayor y sus padres lo ayudan a aprender a vivir en la oscuridad.

"Cuando él me ha dicho que transmita algo, siempre ha sido esta idea de que ojalá la gente siga movilizándose, siga luchando, porque lo más doloroso que nos podría pasar sería volver a lo anterior; que no haya pasado nada, que todos estos esfuerzos, que todos los sacrificios queden en nada", dijo Enrique Gatica, su hermano, en una entrevista con Reuters representando a la familia.

Los padres y el propio Gatica declinaron dar por el momento una entrevista a Reuters, ya que desean concentrarse en el proceso de recuperación del joven, explica Enrique.

Las protestas, que se iniciaron por un alza en el costo del transporte hace más de 45 días, escalaron a demandas sociales que dejaron a la luz una profunda desigualdad en una de las economías señaladas como ejemplo de estabilidad en América Latina. Hasta ahora 26 personas han muerto y 13.000 han sido heridas, según la fiscalía y organismos de derechos humanos.

El gobierno de derecha de Piñera ha intentado calmar los ánimos con medidas que buscan mejoras en pensiones, salarios mínimos y un plebiscito sobre una nueva constitución que derogue la carta fundamental vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, que estableció amplias restricciones para modificarla.

Sin embargo, las marchas y los enfrentamientos con la policía, que han derivado en saqueos e incendios, continúan e incluso se acentuaron cuando los médicos confirmaron la ceguera total de Gustavo, un estudiante de sicología, animalista y fotógrafo aficionado que estaba registrando las protestas con una cámara comprada recientemente.

"Al parecer había barricadas en ese minuto, pero no era una situación particularmente violenta cuando hieren a mi hermano. Mi hermano no estaba en lo que se llama la primera línea, estaba más atrás (...) Lo que sabemos de los registros es que no había una situación particularmente violenta que llevara a que los uniformados usaran ese tipo de armamento", relata su hermano.