'Lucho' Cristaldo: "Siempre simpaticé con el presidente Evo Morales"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El exmundialista del 94 de la Selección Boliviana, Luis Héctor Cristaldo Díaz, afirmó en el programa Que No Me Pierda que nunca estuvo ajeno a la política, pero que decidió aceptar a ser candidato a diputado uninominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz a pedido de los dirigentes del Distrito 2.

En el sector 'A Solas' en QNMP la noche del lunes, el exjugador nacionalizado boliviano aseguró que su decisión para postular como diputado por la circunscripción C-45 fue apoyada por sus familiares y amigos cercanos. Su principal motivo para participar en las elecciones generales se dio para "trabajar por la gente".

"A mí no me pusieron a dedo, a mí me invitaron y vi algo muy lindo como es trabajar por la gente. Espero no defraudar a la gente que confió en mí", expresó.

Lucho señaló que siempre simpatizó con el presidente Evo Morales a quien calificó como un excelente mandatario por el trabajo que realizó por Bolivia. Dijo que se inscribió como militante al MAS desde 2008 y que conoció al dignatario durante un partido amisto en 2006.

"Más allá de otras cosas que ha pasado y lo que se diga Bolivia ha cambiado mucho, para bien", expresó.

Por el consejo que recibió, Cristaldo indicó que a partir de su candidatura decidió cerrar su cuenta personal de Facebook para evitar recibir mensajes de odio y violencia, sin embargo, aseguró que abrirá una fanpage.

Respecto a los resultados del 21F, Cristaldo se limitó a señalar que al actual presidente aún le falta mucho por hacer por el país.