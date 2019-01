¿Madonna se puso implantes en el trasero?

La cantante estadounidense Madonna está en el "ojo de la tormenta" no solo por hacer una aparición sorpresa en Nueva York para conmemorar los 50 años de los Disturbios de Stonewell, sino por el aspecto de su trasero.

En la víspera de Año Nuevo, "La Reina del Pop" se presentó por sorpresa ante la audiencia reunida en el bar gay Stonewall Inn.

Con su hijo David Banda acompañándola en la guitarra, Madonna interpretó las canciones "Like a Prayer" y "Can't help falling in love".

La presencia de Madonna en el evento fue ampliamente comentada al igual que un detalle en su aspecto: el tamaño de su trasero.

En los videos e imágenes que se han compartido en redes sociales, varios usuarios se han preguntado si la intérprete se habría sometido a una cirugía plástica para agrandar esa parte de su cuerpo.

"¿Está usando rellenos en su trasero?", "Por favor díganme que no se hizo el tratamiento Kim Kardashian", se leía en un par de mensajes.