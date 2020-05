¿Michael Jackson sería el padre de Bruno Mars?

Sin duda se trata de una de las teorías más descabelladas que circulan en la redes sociales, pero cierta o no, se ha convertido en un fenómeno viral. Esta tiene que ver con el recordado Michael Jackson quien viene siendo vinculado por un aparente lazo sanguíneo con otra estrella musical, Bruno Mars.

De acuerdo a este rumor el cantante nacido en Hawai sería hijo del 'Rey del Pop', ese del que muchas veces en la prensa se habló pero del que 'Jacko' prefirió evadir el tema sin negar su existencia. Jackson muchas veces afirmó tener un hijo no reconocido sin ahondar en más detalles para evitar el acoso sobre este y su madre.

Incluso el 'Rey del Pop' habría compuesto la canción 'Billie Jean' en honor a su descendiente y en la letra de esta se puede encontrar frases relacionadas con el tema. Además la madre de su supuesto hijo respondería al nombre de la canción.

Pero, ¿Por qué Mars sería descendiente del 'Rey del Pop'? Como se sabe, el verdadero nombre de Bruno Mars es Peter Gene Hernández, y como es de conocimiento cuando Michael estuvo en vida siempre comentó que Peter Pan fue su personaje favorito de la infancia, incluso tiene una estatua del personaje en su rancho de Neverland.

En tanto, otra de las muchas cosas en común que comparten Jackson y Mars es la calidad de musical y artística en los escenarios, además del tono de piel, cabello, voz y otros rasgos bastantes similares que podrían alimentar estas afirmaciones.

Asimismo, el día del funeral de Michael Jackson en el 2009 se habló de que el hijo mayor de 'Jacko' se encontraba ahí, coincidiendo con la presencia de Bruno en el lugar. Además, ese mismo año el cantante de 'Just The Way You Are' fue admitido por el mismo sello discográfico.

Y por si fuera poco alguna vez un productor musical cercano al cantante de 'Thriller' fue despedido al día siguiente de 'revelar' que Bruno Mars sería efectivamente su hijo.

No obstante, el punto que trae abajo este rumor es el hecho de que Mars nació en 1985 mientras que el éxito 'Billie Jean' fue estrenado en 1983, dos años antes y muy improbable de que ya hubiera existido un embarazo.