Mujeres creando toman oficinas de la ABT

Con un cuadro en mano, un grupo del movimiento de Mujeres Creando tomó las oficinas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra exigiendo la renuncia del director de esa instancia, Cliver Rocha.

“Ese es el cuadro de responsabilidades del incendio del bosque Chiquitano y otras regiones, este es el cuadro de responsabilidades, que no nos vengan a fumar, que no nos vengan a engañar y usted no tiene ni un poco de conciencia y gana su sueldo de sentado aquí y no es capaz de atender una demanda ciudadana y hacer una llamada”, aseveró María Galindo.

Las activistas responsabilizan a Rocha del incendio en la Chiquitanía que hasta el momento no pudo ser extinguido en su totalidad.