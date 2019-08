Más de tres décadas después de volar su helicóptero sobre el volcán radiactivo en que se había convertido el reactor nuclear número cuatro de Chernóbil, el lugar del peor accidente nuclear de la historia, Mykola Volkozub recuerda cómo temía por su vida.

A sus 87 años, el piloto militar ucraniano regresó a Chernóbil el mes pasado por primera vez desde el desastre de 1986 y recordó los tres vuelos que realizó sobre el reactor para medir la temperatura y la composición de los gases en el interior.

"Algunas personas pueden decir que no tenían miedo, pero no hay nadie que no tuviera miedo. Lo único es que la gente percibe el miedo de manera diferente. Una persona está congelada por el miedo, otra impulsada por él. Tuve que hacerlo (volar sobre el reactor). Sabía que era peligroso", sostuvo.