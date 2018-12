¿Por qué los militares de EEUU siguen los 'desplazamientos' de Papá Noel?

Un error tipográfico, cometido en un anuncio que había encargado una conocida cadena estadounidense de tiendas por departamento, está detrás de la idea del rastreo de los desplazamientos del trineo de Papá Noel por las fuerzas militares de EE.UU.

El anuncio fue publicado en un periódico de la ciudad de Colorado Springs y prometía la oportunidad de escuchar la voz del personaje clave de la época navideña, pero en lugar del teléfono rojo de la empresa, Sears citó el número de una división militar muy importante y secreta.

Es más, era el teléfono de emergencia colocado sobre el escritorio del coronel Harry Shoup, dentro del servicio que hoy en día es conocido como el Mando Norteamericano de Defensa Aérea (NORAD, por sus siglas en inglés). El oficial solo podía esperar por esta línea una llamada de su superior.

Simplemente fingió ser Papá Noel y escuchó la lista de deseos, pero más que todo, el pequeño quería saber de qué manera el interlocutor recorre tantos lugares en pocas horas de la Nochebuena.

A continuación, el coronel pidió a los oficiales de rango inferior atender las incesantes llamadas que recibió su oficina ese día. Los militares hablaron con multitud de niños curiosos y eso se convirtió posteriormente en una tradición respetada hasta la fecha por los voluntarios del NORAD.

In the event of a government shutdown, NORAD will continue with its 63-year tradition of NORAD Tracks Santa on Dec. 24. Military personnel who conduct NORAD Tracks Santa are supported by approximately 1,500 volunteers who make the program possible each and every year. pic.twitter.com/fY0oyjrdDc