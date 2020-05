“Quédense en casa o bailen con nosotros”: Los paseadores de féretros de Ghana dan mensaje por el coronavirus

Los miembros del grupo ghanés Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services se valieron de su plataforma para llamar a la población a que tome las precauciones necesarias durante la pandemia de coronavirus para así evitar “bailar" con ellos.

En un video publicado en Twitter por su fundador, Benjamin Aidoo, el grupo agradeció el trabajo de los profesionales de la salud alrededor del globo y realizó la advertencia, adaptada a su ahora popular actividad.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

#COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz