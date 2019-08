¿Quién es Ansu Fati, el nuevo joven talento del Barcelona?

Barcelona, España Barcelona, España

Ansu Fati hizo historia con el Barcelona durante su victoria por 5-2 sobre el Real Betis, al convertirse en el segundo futbolista más joven en jugar con el campeón catalán en La Liga con 16 años y 298 días.

Ansu, cuyo nombre completo es Anssumane Fati, nació en la pequeña nación de Guinea-Bissau, en octubre de 2002, y se trasladó a España, donde se había afincado su padre, Bori. "Con 6 o 7 años vino a España, yo vine antes y no sabía que jugaba al fútbol", dijo Bori a la emisora de radio española COPE. "Me decían que no sabía lo bueno que era mi hijo, regateaba a todo el mundo".

A pesar de ser la última joya de la cantera del Barça, el delantero creció en la pequeña localidad de Herrera, a 120 kilómetros de Sevilla, e inició su carrera en el Sevilla.

Los grandes clubes de España no tardaron mucho en notarlo y el Real Madrid y el Barça se interesaron por el niño de nueve años.

"El Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Elegimos al Barça porque vinieron a mi casa y me convencieron", dijo su padre. "El Barcelona vino al salón de mi casa con el contrato (...) El Sevilla cuando se enteró se enfadó (...) Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año".

Fati se unió al Barça a los 10 años en 2012.

En la familia Ansu no es el único futbolista con talento, ya que sus dos hermanos también militan en el Barça. Brahima, de 21 años, está cedido al Calahorra por el club barcelonés, mientras que su hermano menor juega en el mismo equipo juvenil de La Masía que Thiago Messi, hijo de Lionel.

Tal es la confianza que el club tiene en él, que el delantero ha firmado recientemente un acuerdo que le mantendrá allí hasta 2022, con una cláusula de rescisión de contrato de 100 millones de euros. Fue convocado por el entrenador Ernesto Valverde ante las lesiones de Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé después de impresionar con el equipo sub-19 en pretemporada, a pesar de ser tres años más joven que la mayoría de sus compañeros de equipo.

Fati no fue el jugador más joven del club en un partido de liga por 20 días. Vicente Martínez jugó con 16 años y 278 días en la década de 1940.

Según el club, el debutante más joven del Barça en cualquier competición fue Albert Almasque, que jugó en el primer equipo de la Copa Macaya en 1902 con 13 años, 11 meses y seis días.