¿Será bueno mantener contacto con una ex pareja?

Cuando se trata del amor, las cosas son muchas veces complicadas. En ocasiones, se debe al hecho de que el romance es difícil de por sí, pero en otras ocasiones hablamos simplemente de que las personas lo hacen peor de lo que es.

Pero cuando hablamos de las relaciones, también puede haber rupturas, y eso es aún más doloroso. Las separaciones pueden ser un asunto que es largo de resolver, por eso ahora hablamos de un tema que a muchas personas le preocupa: ¿es bueno mantener el contacto con alguien que ha ocupado nuestro corazón? O lo que es lo mismo, ¿es verdaderamente beneficioso seguir sabiendo de la vida y milagros de nuestro ex?

Si los sentimientos que quedan entre vosotros son de respeto, admiración por una vida pasada, y simple amistad. Si no hay nada más, habéis rehecho vuestras vidas con vosotros mismos e incluso ya habéis estado con otras personas, ¿por qué no continuar sabiendo de alguien que un día fue tan importante para ti? Además, no es necesario que habléis demasiado a menudo, pero sí que podéis felicitaros las fechas importantes, estar ahí si el otro sufre una pérdida, o alegraros si da un paso en su vida.

Si los dos o uno de los dos sigue enamorado del otro, aunque la relación se haya dado por finalizada. Es muy complicado de gestionar una historia de amor que se ha terminado, sobre todo si ha sido de manera estrepitosa, y encima hay sentimientos de por medio que dificultan el seguir adelante.

A veces, las rupturas traen sentimientos muy negativos, como puede ser el rencor, el despecho, la ira o la rabia incontenible. En este caso, cierra el libro y ve a otro tipo de cosa, esto se ha acabado por tu salud mental.