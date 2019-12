Uber Zambrana primer postulante a vocal de Santa Cruz

El economista, Uber Zambrana, presentó hoy su documentación ante la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) como primer postulante a vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.



"Presenté mi currículum, yo soy economista, tengo título en provisión nacional nunca he sido político, siempre me he abocado a la experiencia que he tenido en mi profesión, siempre he sido un consultor interno particular, mi objetivo es brindar mi conocimiento para permitir que se desarrollen elecciones transparentes en Santa Cruz", dijo a los periodistas presentes.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Marco Mejía, dijo que esperan que en las siguientes horas lleguen más postulantes.



"Tenemos hasta el sábado, a las 19:00 horas de la noche, para que puedan presentar su documentación y esperamos que la gente interesada vaya recopilando su documentación", manifestó.



Entre los requisitos que deben cumplir los postulantes está ser mayores de 30 años, no tener sentencia condenatoria, título profesional con un mínimo de antigüedad de cinco años y no tener militancia política en los últimos 10 años.