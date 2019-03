Conoce cuáles son los siete juegos más esperados de PC en abril de 2019

Después de haber visto en profundidad los lanzamientos de PS4 y Nintendo Switch del mes de abril, toca hacer lo propio con los juegos para PC.

En este caso contamos con un buen equilibrio entre estrategia exclusiva, indies con ideas sumamente atractivas y multiplataformas que no pueden faltar cada mes, como la sangría de Mortal Kombat 11.

Borderlands: Edición Juego del Año

Cuándo: 3 de abril

Dónde: Steam

Cuánto: 29,99 euros (o gratis para los que comprasen el original)

Que Borderlands iba a contar con una versión remasterizada es algo de lo que se venía hablando desde hace mucho tiempo y por suerte se confirmó anoche. Lo curioso es que esta edición GOTY se llame exactamente igual a la que tuvo en su momento cuando se publicaron todas sus expansiones. Lo bueno es que aparte de pulir sus gráficos incluye modo para cuatro personas a pantalla partida.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Cuándo: 9 de abril

Dónde: Steam

Que Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy llegue hasta PC, entre otros sistemas, es todo un acontecimiento debido a su larga trayectoria en consolas de Nintendo. ¿Lo bueno? Que llega su trilogía. ¿Lo malo? Que no viene traducida.

Anno 1800

Cuándo: 16 de abril

Dónde: Steam

Si en marzo tenemos Tropico 6, en abril tocará más ración de estrategia consume-horas con Anno 1800. Ubisoft nos mete de lleno en la revolución industrial para determinar el futuro del nuevo mundo. Cómo lo hagamos ya es otra historia.

Katana ZERO

Cuándo: 18 de abril

Dónde: Steam

Siguiendo una premisa ligeramente parecida a la del Super Time Force de Capybara Games, Katana ZERO nos presenta un juego de acción frenético donde la partida se rebobinará cada vez que nos maten (algo que sucede de un toque) hasta que consigamos el recorrido perfecto. Lo apadrina Devolver Digital, ojo.

Mortal Kombat 11

Cuándo: 23 de abril

Dónde: Steam

NetherRealm sigue fuerte con Mortal Kombat y todo lo visto hasta ahora de su próxima entrega promete los mejores fatalities hasta la fecha, tanto a nivel de gorecomo de espectacularidad visual. Estómagos sensibles, abstenerse.

Yuppie Psycho

Cuándo: 25 de abril

Dónde: Steam

Los creadores de The Count Lucanor nos proponen vivir nuestro primer día de trabajo como si fuese un survival horror por medio de Yuppie Psycho. La culpa la tiene esa bruja (literalmente) que se ha apoderado del edificio en el que trabajamos siguiendo los cánones del terrón nipón y donde tampoco faltarán criaturas de formas extrañas y el gore más visceral (pero pixelado).

Tales of the Neon Sea

Cuándo: 30 de abril

Dónde: Steam

El estudio Palm Pioneer nos presenta en Tales of the Neon Sea un mundo de intriga y misterio donde los humanos y los robots tienen sus rencillas. Lo curioso es que en esta aventura no controlaremos únicamente a un detective que tiene que resolver distintos puzles, sino que también manejaremos a un gatito.

Lanzamientos en Steam del 1 al 30 de abril de 2019 Borderlands: Edición Juego del Año (03/04) Bow to Blood: Last Captain Standing (03/04) Steel Division 2 (04/04) Dance of Death: Du Lac & Fey (05/04) Super Dragon Ball Heroes World Mission (05/04) Dangerous Driving (09/04) (sólo en Epic Games Store) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (09/04) Weedcraft Inc (11/04) Anno 1800 (16/04) World War Z (16/04) (sólo en Epic Games Store) Gods Trigger (18/04) Katana ZERO (18/04) Konami Anniversary Collection: Arcade Classics (18/04) Mortal Kombat 11 (23/04) Imperator: Rome (25/04) Vambrace: Cold Soul (25/04) Yuppie Psycho (25/04) Fade to Silence (30/04) Tales of the Neon Sea (30/04) Como cada semana se confirman nuevas fechas (y se modifican otras tantas), os recomendamos estar al tanto de nuestro Calendario de Google (iCal | HTML), donde vamos actualizando todos los juegos al instante cada día, especificando si salen en físico o en digital. Si echáis en falta alguno, comentadlo.