Viña trae de vuelta a los Backstreetboys

La banda que unió generaciones está de regreso 'Backstreetboys' después de 21 años al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019, edición 60, esta versión y las tres venideras serán transmitidas para Bolivia por la Red Uno. La fiesta más grande de la música latina se desarrollará desde el próximo 24 de febrero y concluirá el 1 de marzo.

La confirmación fue realizada a través de la cuenta de Twitter del festival. Se tratará de la segunda vez que la agrupación liderada originaria de Orlando llega a la Quinta Vergara luego de la visita que realizaron en 1998, año en el que atravesaban el mejor momento de sus carreras con temas en las cúspide de popularidad como "Everybody" y "As Long As You Love Me".

En nuestra edición número 60, reviviremos un hito de todos los tiempos en el Festival: Porque #Viña2019 lo merece, los históricos están de vuelta... Bienvenidos @backstreetboys!!! pic.twitter.com/T25rZb6q7o — Festival de Viña del Mar (@elfestival) January 23, 2019

Backstreetboys promete emocionar y encantar a su fanaticada, tal y como lo hicieron en 1998, recuerda en este video su presentación que alboroto a su fanaticada: