101 hondureños han muerto en 2019 persiguiendo el sueño americano

Con una foto de su hija y consternada por lo sucedido, Hilda Andino, aún no cree que su primogénita fue arrollada por un tren en Tabasco, México, , cuando trataba de llegar a Estados Unidos. "Pero yo jamás pensé que esto iba a ser así. Jamás pensé que este dolor me iba a durar para toda mi vida".

Saily Yasmin Andino, salió de Honduras el 18 de junio pasado, según dijo su madre, murió siete días después, al caerse del tren. Esto, según las autoridades de la cancillería hondureña.

Su familia la describe como una joven entusiasta y servicial y dice que decidió irse porque en el recorrido hacia Estados Unidos la acompañaban dos cuñados y un amigo.

"Y le dije yo 'no te vayas amor, porque aquí mira todo está', 'no mami', me dice, 'aquí para uno no hay trabajo. Si uno no es estudiado o graduado no hay trabajo para uno', me dijo".