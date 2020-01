2020 el año del boxeo: Cinco peleas que no puedes perderte

El mundo del boxeo espera con ansias el inicio de esta nueva temporada, y con él, poder transformar en realidad los enfrentamientos con las principales figuras de las diversas divisiones a lo largo del año.

Empecemos por enero donde tendremos las presentaciones estelares del mexicano Jaime Munguía vs. Gary O’Sullivan el 11 de enero, Jarrett Hurd vs. Francisco Santana el 25 de enero, Demetrius Andrade vs. Luke Keeler el 30 de enero y Deontay Wilder vs. Tyson Fury el 22 de febrero, en lo que sería una revancha, pero todo esto sería un entremés para lo que vendría a ser un año de grandes batallas en el ring, por ejemplo:

• VASYL LOMACHENKO VS. GERVONTA DAVIS / TEÓFIMO LÓPEZ

El ucraniano es el rey del peso ligero y el nombre que todos los oponentes desean enfrentar. Los norteamericanos Gervonta Davis y Teófimo López figuran en el radar como principales retadores. Todo hace indicar que López, de 22 años, está primero en la lista después de haber sido criticado por Lomachenko en el pasado. “Que se consiga un cinturón”, dijo a comienzos del 2019. Meses más tarde, lo obtuvo con un certero KO sobre el africano Commey. En marzo o abril podría darse este combate según advirtió el padre del joven. ¿Y Davis? El protegido de Mayweather logró el último fin de semana un cinturón de la divisional y podría enfrentarlo hacia finales del 2020.

• DEONTAY WILDER VS. ANTHONY JOSHUA

La gran pelea que todos quieren vivir en la categoría de los pesados y que lleva demorada más de un año. Joshua perdió sus cinturones de manera inesperada contra Andy Ruiz Jr. y luego los recuperó, pero eso le demandó una pérdida de tiempo en el camino rumbo a una de las peleas más interesantes de la disciplina. Wilder deberá dar una buena imagen contra Tyson Fury en febrero y luego sí preparar el terreno para toparse con el británico de una vez por todas. “Quiero la unificación, deseo un campeón de peso pesado. La división es demasiado pequeña, sólo debería haber un campeón”, sentenció el norteamericano. Entre ellos dos se dividen todas las coronas del peso. “Me encantaría unificar los títulos con Wilder”, deseó AJ tras recuperar sus cinturones ante el mexicano Ruiz Jr.

• MANNY PACQUIAO VS. FLOYD MAYWEATHER

Los rumores están circulando desde hace varios meses y ellos se encargan de alimentarlos. No hay precisiones sobre la posibilidad de un combate oficial o uno de exhibición, teniendo en cuenta que The Money lleva casi tres años retirado de la actividad y que está coqueteando también con la chance de pelear –otra vez– con un especialista de UFC hacia finales del 2020. El filipino, por su lado, desea tener una “pelea grande” tras haber eliminado de su ruta a Adrien Broner y Keith Thurman el año pasado. ¿Nombres posibles? Shawn Porter, Amir Khan, Danny García, Errol Spence Jr. o Terence Crawford, aunque muchos afirman que el peleador de 40 años evitaría toparse con estos últimos dos mencionados, de los mejores welters de la actualidad.

• SAÚL CANELO ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN III

Luego del logro ante Sergey Kovalev, el mexicano evalúa sus mejores opciones para el 2020. Entre abril y mayo tendría en la mira a dos británicos de la categoría super medianos: Callum Smith (super campeón de la AMB) y Billy Joe Saunders (dueño de la corona OMB). En caso de salir bien parado de ese evento, el destino podría ponerlo en septiembre ante la tercera edición de Canelo vs. GGG. El kazajo, de 37 años, primero tendría en los primeros meses de este año una presentación contra el invicto polaco Kamil Szeremeta y luego sí se enfocaría en acordar su gran oportunidad de reaparecer en la escena central ante el azteca.

• ERROL SPENCE JR. VS. TERENCE CRAWFORD

del peso welter, están actualmente en una puja de ajedrez para llevar a cabo la pelea. Crawford, que hace unos días atrás venció por KO al lituano Kavaliauskas, lo volvió a desafiar a Spence Jr. por intermedio de las redes sociales en las últimas horas: “Sólo estoy esperando que tome coraje para avanzar”. Spence, dueño de dos cinturones de la divisional, dio la primera entrevista tras su accidente, confirmó que piensa subir al ring mayo o junio y aseguró: “Se suponía que debía pelear con Danny García en enero pero tuve el accidente. Quiero pelear con un nombre importante ya sea Pacquiao, García o Crawford”.